Pieniądze z tacy podczas pogrzebu Pawła Adamowicza trafią do Aleppo

– Chciałem powiedzieć jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz. Nie miałem okazji tego powiedzieć na mszy świętej. Dziś była na mszy zbierana taca i ta taca, podjąłem taką decyzję, jest przeznaczona na pomoc rodzinom w Aleppo w Syrii – powiedział proboszcz Bazyliki Mariackiej podczas programu „Wydarzenia i Opinie” na antenie Polsat News.

Ks. prałat Ireneusz Bradtke mówił też o swoich kontaktach z prezydentem Adamowiczem. – Pamiętam taką chwilę, kiedy on do mnie zadzwonił i mówi: wiesz, nie chcę się chwalić, ale wzięliśmy rodzinę z Aleppo w tak zwaną adopcję. (...) Chciałbym, abyś zachęcił wiernych w bazylice, byśmy te rodziny z Aleppo wzięli pod taką szczególną opiekę – wspominał. – Warto, aby teraz (...) tę adopcję, którą prowadzi Caritas, dalej kontynuować. Dlatego Paweł, dzięki ci za to – dodał.