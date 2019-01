Udostępnił kontrowersyjną grafikę z twarzą Kaczyńskiego. Zostanie zawieszony

Choć w teorii każdy może ten obrazek odczytać po swojemu, to jednak zdecydowana większość nie ma żadnych wątpliwości – w rękojeści tego noża ukryta została twarz Jarosława Kaczyńskiego. Dla większości komentatorów na Twitterze nie ma tu też dużego pola do interpretacji. Zdaniem internautów, jest to jasne nawiązanie do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i przypisywanie odpowiedzialności prezesowi PiS. Kontrowersyjną grafikę udostępnił m.in. wicedyrektor Muzeum Warszawy, Jarosław Trybuś.

Zostanie zawieszony

Rafał Trzaskowski nie pozostał obojętny wobec działań wicedyrektora Muzeum Warszawy i odbył spotkanie z dyrektor placówki. Dziennikarz Radia Zet poinformował na Twitterze, że Jarosław Trybuś zostanie zawieszony. Jest to decyzja prezydenta stolicy.

Grafika, na której zdaniem większości komentatorów przedstawiona jest twarz Jarosława Kaczyńskiego w rękojeści noża, zniknęła już z konta wicedyrektora. W jej miejsce pojawił się za to wpis z przeprosinami. „Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster” – napisał krótko.