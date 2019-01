Turysta ze „sprzętem plażowym” w Karkonoszach. Pracownik parku pokazał zdjęcie

„Polecamy raczej raki, rakiety śnieżne czy narty skiturowe niż sprzęt plażowy, który wypatrzył wśród wędrujących na Śnieżkę Sebastian Chruszczyński. Jeżdżenie na szlakach turystycznych na « jabłuszkach» i podobnych urządzeniach nie jest dobrym pomysłem” – poinformował Karkonoski Park Narodowy na Twitterze. Do opisu dołączono zdjęcie turysty wnoszącego coś, co wyglądało jak sprzęt plażowy mogący posłużyć jednocześnie do zjeżdżania po śniegu.

Zamknięte szlaki

Karkonoska Grupa GOPR przypomina, że w Karkonoszach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Turyści nie mogą uczęszczać m.in. żółtym szlakiem od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Żnieżnych Kotłów, zielonym od grupy skalnej Pielgrzymy do Przełęczy Karkonoskiej, niebieskim od Domku Myśliwskiego do Samotni czy czerwonym przez Kocioł Łomniczki.

Jednocześnie poinformowano, że w górnych partiach Karkonoszy temperatura wynosi około -11 stopni Celsjusza. Na szlakach warunki są trudne, a w niektórych miejscach powstały zaspy mierzące nawet dwa metry.