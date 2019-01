Mężczyzna wszedł do pojemnika z ubraniami Caritas. Prawdopodobnie się udusił

Jak podaje Radio Gdańsk, w piątek 18 stycznia 2019 roku w godzinach wieczornych na ulicy Szymanowskiego w Słupsku, doszło do tragicznego zdarzenia. Do znajdującego się na ulicy kontenera Caritas, który przeznaczony jest do zbiórki używanych ubrań, wszedł 20-letni mężczyzna.

Jeden z okolicznych mieszkańców zauważył, że z pojemnika wystają nogi. Wtedy też postanowił pomóc mężczyźnie, który utknął w miejscu, przez które wrzuca się ubrania do środka kontenera. Wkrótce okazało się, że 20-latek nie żyje. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja.

Z wstępnych ustaleń służb wynika, że przyczyną śmierci 20-letniego mężczyzny mogło być uduszenie. Ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Pozwoli ona ustalić oficjalną przyczynę zgonu, a także wykluczyć bądź potwierdzić udział osób trzecich.