Jerzy Owsiak zaapelował do polityków. Zapowiedział także skargę na animację TVP

W dniu pogrzebu Pawła Adamowicza Jerzy Owsiak poinformował, że wraca na stanowisko szefa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał, że na przestrzeni lat pojawiały się różne teorie na temat działalności fundacji. Zaznaczył, że „wszystkie teorie spiskowe były tylko teoriami” , a rozliczenie stanowi sprzęt dostarczony do szpitali. – Oprócz tego rozliczeniem są dokumenty, które są w Ministerstwie Finansów czy Urzędzie Skarbowym – dodał.

Apel do polityków

Owsiak zaznaczył, że jego rezygnacja ze stanowiska szefa WOŚP „nie była próbą ucieczki od jakiejkolwiek odpowiedzialności” . Dodał zarazem, ze reakcja Polaków „przeszła najśmielsze oczekiwania”, a zarówno Fundacja jak i sam Owsiak otrzymali wsparcie. Szef WOŚP zaapelował także do polityków i przytoczył stanowisko swojej fundacji. – Nie chcemy się mieszać w politykę. Bądźmy wszyscy, niezależnie od poglądów, przeciwko językowi pogardy i nienawiści – powiedział Owsiak. – Wy, politycy wszystkich opcji, na swoich facebookach nie piszcie rzeczy, które są językiem pogardy. Nie obrażajcie ludzi, nie napędzajcie tej spirali, która później zacznie rozkręcać się na Facebooku – dodał.

Owsiak podziękował za zbiórkę podczas pogrzebu Pawła Adamowicza oraz za akcję na Facebooku, podczas której internauci zapełniają puszkę prezydenta Gdańska. Pieniądze uzbierane w ten sposób zostaną przeznaczone na zakup karetki dla noworodków w Gdańsku. Nie zabrakło także odwołań do animacji, które została wyemitowana w programie „Minęła 20” TVP Info. Owsiak przekazał, że złożył skargę do KRRiT w tej sprawie. Skarga trafiła także do sądu. Szef WOŚP podziękował także TVP za współpracę przy pierwszych 24. edycjach imprezy. Zaapelował również do operatorów kamer, by nie zgadzali się na niezgodny z prawdą przekaz dopisywany do materiałów filmowych.

Czytaj także:

Sukces akcji „Ostatnia puszka Prezydenta dla WOŚP”. Zebrano już ponad 1,4 mln zł