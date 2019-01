Donald Tusk popiera Dulkiewicz. „Tak wszyscy odczytujemy wolę Twojego Szefa”

Po śmierci Pawła Adamowicza obowiązki prezydenta miasta pełni Aleksandra Dulkiewicz. Była zastępczyni tragicznie zmarłego włodarza jest upatrywana jako kandydatka do objęcia fotela prezydenta. Sprawę ułatwia fakt, że zarówno Nowoczesna, jak i PiS zapowiedziały już, że nie wystawią swoich kandydatów w wyborach. Poparcia Dulkiewicz udzielił także Donald Tusk.

„Gdańszczanie w tych smutnych dniach znów pokazali, co znaczy solidarność i godność. A młodzi następcy Pawła zyskali powszechne uznanie i szacunek. Olu, prowadź nasze miasto. Tak wszyscy odczytujemy wolę Twojego Szefa” – napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej.

Bez wyborów?

W rozmowie z Wprost.pl Katarzyna Lubnauer potwierdziła, że Nowoczesna poprze Aleksandrę Dulkiewicz, o ile ta zdecyduje się na start w wyborach na prezydenta Gdańska. Ugrupowanie nie wystawi tym samym swojego kandydata. Przewodnicząca partii zwróciła uwagę na to, że Dulkiewicz poradziła sobie w ostatnich dniach, które były trudne dla całego miasta, jak i przy organizacji uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza. Podkreśliła, że z pewnością nie było to dla niej łatwe – Paweł Adamowicz był dla niej mentorem – podkreśliła Lubnauer.

Sławomir Neumann w rozmowie z Radiem Zet zaznaczył z kolei, że „testamentem Pawła, który wygrał te wybory przed kilkoma miesiącami, i Gdańska tych ostatnich dni, jest to, żeby był jeden kandydat, żeby wyborów nie było” . – Ja będę zachęcał wszystkie środowiska polityczne, żeby wycofały się z tych wyborów, żeby one były tylko i wyłącznie formalnością – dodał polityk PO. Pytany o to, czy w wyborach miałaby wystartować Aleksandra Dulkiewicz odparł, że jeśli pełniąca obowiązki prezydenta będzie chciała, to PO będzie z nią rozmawiała. – Ona wydaje się oczywistym następcą tego, co Paweł zostawił w Gdańsku i tej myśli, z którą w Gdańsku – podsumował.

PiS nie wystawi kandydata

Przypomnijmy, kilka dni temu Jarosław Kaczyński poinformował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, że partia nie wystawi swojego kandydata. – Ostatnie wybory samorządowe dały jednoznaczne zwycięstwo śp. Pawłowi Adamowiczowi; w związku z tym PiS podjęło decyzję, aby nie wystawiać własnego kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Gdańska – przekazał prezes PiS.

Michał Dworczyk na antenie Polsat News zaznaczył z kolei, że „dzisiaj, jak wpłyną dokumenty do KPRM, opracowywane przez MSWiA, pan premier wyda rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, wyznaczając wybory”. – Najprawdopodobniej będzie to 3 marca – dodał szef kancelarii premiera.