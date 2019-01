Dzień Babci. Para prezydencka składa życzenia, internauci tworzą okolicznościowe memy

„Z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka życzymy wszystkim Państwu zdrowia, pogody ducha i radości płynącej z tej wyjątkowej relacji, jaką jest więź z wnukami. Dziadkowie w życiu dziecka odgrywają niezwykłą rolę. Doświadczenie, mądrość, poświęcony wnukom czas są nieocenionym skarbem, który towarzyszy nam przez całe nasze życie. Dziadkowie są często pierwszymi wychowawcami, opiekunami rodzinnej pamięci, a nierzadko też pierwszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Widzą i wiedzą więcej dzięki swojemu życiowemu doświadczeniu, służą radą i niosą pomoc, inspirują i dają przykład swoją postawą. To wielka odpowiedzialność, ale również źródło olbrzymiej satysfakcji” – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

„Z okazji Państwa święta pragniemy gorąco podziękować za wszystko, co robią Państwo dla wychowania młodego pokolenia Polaków. Dziękujemy szczególnie za to, że pokazują Państwo swoim wnukom, jak kochać Polskę i jak być dobrym obywatelem. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa obecności Państwa wnuki nie tylko lepiej odnajdą się we współczesnym szybko zmieniającym się świecie, ale będą też otaczały troską nasz wspólny dom, Rzeczpospolitą. Życzymy Państwu szczęścia i wszelkiej pomyślności, a nade wszystko wielu okazji do tego, by cieszyć się owocami Państwa pracy i obecnością najbliższych. Niech Dzień Babci, Dzień Dziadka oraz wszystkie inne dni najbliższego roku będą dla Państwa pełne optymizmu i rodzinnej miłości” – dodano.