Andrzej Duda o zabójstwie Pawła Adamowicza: Wątpię, żeby można było mówić o mordzie politycznym

Andrzej Duda został zapytany o to jak ocenia sposób relacjonowania przez polskie media wydarzeń związanych ze śmiercią Pawła Adamowicza. Prezydent stwierdził, że „ma zastrzeżenia do polskich mediów w ogóle". – Nie wyróżniam tutaj nikogo ani na plus, ani na minus. Nie mówię, że pewne media są wspaniałe, rzetelne i absolutnie prawdomówne, a drugie absolutnie nierzetelne – stwierdził. Prezydent zwrócił uwagę, że media publiczne „mają szczególne obowiązki”, ale misję publiczną „niosą na sobie wszystkie media”.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Andrzej Duda został również zapytany o to, czy zabójstwo prezydenta Gdańska można interpretować jako mord polityczny. – Wątpię, żeby można było mówić o mordzie politycznym w sytuacji, kiedy tej straszliwej zbrodni dopuszcza się człowiek, który ma poważne problemy psychiczne i był leczony na schizofrenię – ocenił prezydent. – Na pewno będą się jeszcze w tej kwestii wypowiadali biegli, więc moje zdanie nie jest autorytatywne – powiedział. – Wydaje mi się, że z różnych stron sceny politycznej różne wypowiedzi idą za daleko i to nie jest dobrze w tej sytuacji, że tak się dzieje – podkreślił Duda.

W rozmowie z Wirtualną Polską prezydent powiedział, że „bardzo ważnym tematem jest kwestia języka, jakim posługujemy się w przestrzeni publicznej". Zaapelował do wszystkich o wykonanie rachunku sumienia. – Bardzo proszę, żeby każdy w swoim sumieniu zastanowił się nad tym, co do tej pory pisał w internecie, w jaki sposób się wypowiadał – i nie mówię tutaj tylko o ludziach, którzy robią to, bo są osobami publicznymi – mówił prezydent.

Pośmiertne odznaczenie Pawła Adamowicza?

W czasie wywiadu prezydent został zapytany przez dziennikarza Wirtualnej Polski czy planuje pośmiertnie odznaczyć prezydenta Gdańska. – Sprawa prezydenta Adamowicza z przyczyn wszystkim znanych jest sprawą skomplikowaną. Mówiono o tym bardzo wiele, zresztą w czasie poprzedniej kampanii wyborczej samorządowej. Jeżeli ktoś wystąpi z takim wnioskiem, będziemy to rozważać – stwierdził Andrzej Duda.

Wynagrodzenie dla pierwszej damy?

– Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której pierwszej damie nie jest opłacane ubezpieczenie emerytalne – odpowiedział prezydent na pytanie dotyczące wprowadzenia wynagrodzenia dla pierwszej damy. – Na pewno nie powinno być to jakieś uposażenie, które byłoby wygórowane i apeluję do parlamentarzystów, gdyby rozpatrywali jakiekolwiek projekty w tej kwestii, żeby wykazywali się absolutnie dużym umiarkowaniem – powiedział Andrzej Duda. Dodał także, że jeżeliby wynagrodzenie czy ubezpieczenie emerytalne zostało wprowadzone to „powinno być ustawione także wstecz”.