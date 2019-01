Paragon od księdza po wizycie duszpasterskiej? Parafia wydała oświadczenie

Kilka dni temu media społecznościowe obiegła fotografia paragonu, który rzekomo miał zostać wystawiony przez jednego z księży z parafii w Karpaczu na Dolnym Śląsku po wizycie duszpasterskiej. Na paragonie widnieje m.in. logo kościoła, numer NIP oraz kwota do zapłaty. Zdjęcie wywołało falę komentarzy wśród internautów.

Do sprawy postanowili odnieść się księża z parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu. W opublikowanym na stronie internetowej kościoła oświadczeniu podkreślono, że paragon jest fałszywy. „Nawiązując do zdjęcia paragonu za wizytę duszpasterską, który pojawił się w różnych grupach na portalach społecznościowych stwierdzamy, że paragon jest fałszywy i nie został przez naszą parafię wystawiony. Ten »żart« miał wywołać dyskredytację naszej parafii oraz Kościoła Katolickiego w oczach parafian oraz świeckich. Zamierzony cel został osiągnięty, co widać po niekiedy wulgarnych komentarzach wobec instytucji Kościoła oraz księży” – czytamy.

W dalszej części komunikatu zaznaczono, że elementy, które wskazują na fałszywy charakter paragonu to m.in. nazwa parafii będąca odniesieniem do kaplicy św. Wawrzyńca, błędny numer NIP, niezgodny z obecnie obowiązującym sposób na obliczenie podatku VAT, godzina wystawienia (wizyta duszpasterska 11.01.2019 r. rozpoczęła się o godzinie 15:00) oraz fakt, iż wydruk został stworzony na zwykłym papierze ksero o czym świadczą strzępy papieru na brzegach.

