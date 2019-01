Zaginęła Grażyna Kuliszewska. Znajomy oferuje 100 tys. zł za informacje

Jak podaje gazeta.pl, 34-letnia Grażyna Kuliszewska 4 stycznia miała lecieć z Krakowa do Londynu, gdzie mieszka z mężem i 5-letnim synkiem. Bliscy kobiety mieli wyruszyć do Wielkiej Brytanii tego samego dnia co ona, jednak nie samolotem, a samochodem. Nie jest pewne, dlaczego zamierzali podróżować osobno, a 34-latka nie chciała mówić o tym siostrze.

Nagroda za inforrmacje

Od 4 stycznia telefon Kuliszewskiej jest wyłączony, kobieta od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi. Nie wiadomo, czy w ogóle dotarła na lotnisko. W jej rodzinnym domu w małopolskim Borzęcinie zostały dokumenty oraz rzeczy osobiste. Trwają poszukiwania, w które zaangażowana jest policja i prokuratura. Znajomy 34-latki z Londynu zaoferował z kolei 100 tys. zł nagrody dla osoby, która przekaże informację o miejscu pobytu Kuliszewskiej.

Zaginiona ma 164 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma włosy w kolorze ciemny brąz oraz brązowe oczy. Wśród znaków charakterystycznych wymieniono tatuaż przedstawiający jaszczurkę po prawej stronie pleców oraz kolczyk w języku.