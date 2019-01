Premier Morawiecki o zabójstwie Adamowicza: Ta sprawa ma dla mnie najwyższy priorytet

– Ta sprawa ma dla mnie najwyższy priorytet. Chcę, żeby służby wyjaśniły tę sprawę w możliwie najkrótszym czasie i przyłożyły do tego najlepsze swoje możliwości, zasoby, również specjalistów, ekspertów, bo ta sprawa wymaga na pewno ogromnej uwagi – powiedział Mateusz Morawiecki w programie TVP1 „Kwadrans Polityczny”. Premier podkreślił, że widzi „należytą staranność po stronie służb” . – Doszło już do pierwszych zatrzymań i przesłuchań, które są niezwykle ważne – dodał.

„Można mieć różne wizje Polski”

Pytany o to, czy będzie nadzorował służby prowadzące czynności w tej sprawie szef rządu stwierdził, że będzie „regularnie i osobiście odpytywał służby, na jakim etapie są prace” . Premier zaznaczył, że „można mieć różne wizje Polski, różne wizje rozwoju Polski, ale nie musi to przecież i nie powinno, i nie może prowadzić do kolejnego rozdziału wojny polsko-polskiej” . – To apel do wszystkich nas, którzy kształtujemy życie publiczne w Polsce po to, żeby rzeczywiście język był łagodniejszy. Żeby też te ataki były nie ad personam, nie do osób, tylko bardziej dotyczyły tematów – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szef rządu po raz kolejny odnosząc się do języka debaty publicznej zaapelował o to, by był on spokojniejszy i mądrzejszy oraz by „dotyczył spraw najważniejszych dla Polaków” . – Stąd to pojednanie jest ważne, o które apeluję i apelowałem – podsumował.

