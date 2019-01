Ogromny sukces zbiórki do puszki Pawła Adamowicza. Internauci wpłacili ponad 12 mln złotych!

Akcja Patrycji Krzymińskiej rozpoczęła się 14 stycznia, a zbiórka na Facebooku potrwa do końca wtorku. Wydarzenie „zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” jest próbą kontynuacji działań Pawła Adamowicza, który jeszcze 13 stycznia kwestował z puszką na ulicach miasta. Organizatorka założyła, że uzbiera tysiąc zł. Efekt przeszedł jednak najśmielsze oczekiwania zarówno jej, jak i internautów. W akcję włączyło się już 197 tys. darczyńców, którzy zebrali ponad 12,13 mln zł (dane z 22.01, godz. 21:51).

Zbiórkę można wesprzeć pod tym linkiem:

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Jerzy Owsiak podziękował Krzymińskiej za zorganizowaną przez nią akcję. Wyjaśnił, że za środki zebrane do puszki Pawła Adamowicza zakupiona zostanie karetka dla noworodków, która następnie trafi do jednego z gdańskich szpitali. Zbiórka, zgodnie z zapowiedzią szefa WOŚP, potrwa do wtorku do północy.

Zbiórka na rzecz hospicjum

WOŚP włączył się do zbiórki pieniędzy także podczas pogrzebu Pawła Adamowicza, odpowiadając tym samym na apel wdowy po prezydencie Gdańska. Zebrane przez wolontariuszy pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego i doposażenia dla gdańskiego Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

Symboliki związanej z WOŚP nie zabrakło także po zakończeniu uroczystości pogrzebowych. Wśród osób, które pojawiły się w kaplicy, w której spoczęły prochy Pawła Adamowicza, był Jerzy Owsiak. Szef organizacji postawił obok urny serduszko WOŚP: „Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej”. Po kilku godzinach od zakończenia uroczystości pogrzebowych, Owsiak ogłosił, że wraca na stanowisko prezesa Fundacji WOŚP.