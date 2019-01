Rząd przyjął program „Mama 4+”. Kto będzie mógł skorzystać?

– Rada Ministrów przyjęła program „Mama 4+", zakładający świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury – poinformował premier Mateusz Morawiecki. – Nasze programy prorodzinne i społeczne świadczą o tym, że przyszłością jest rodzina. Nasz projekt „Mama 4+" jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności. Nasze dzieci są przyszłością naszego kraju. Pokazujemy, że jesteśmy solidarni z naszymi mamami i babciami – dodał premier podczas konferencji prasowej.

Wysokość świadczenia

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała jak wysokie będzie świadczenie dla kobiet, które wychowywały co najmniej 4 dzieci, a nie wypracowały wymaganego do minimalnej emerytury stażu pracy. – Świadczenie „Mama 4+" wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura. Jeśli osoby pobierają emeryturę niższą niż minimalna emerytura, to świadczenie „Mama 4+” będzie wyrównaniem do tej kwoty – powiedziała minister.

Szacuje się, że ok. 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty otrzyma rodzicielskie świadczenie „Mama 4+" uzupełniające w wysokości najniższej emerytury, podała Kancelaria Premiera. Resort pracy szacował wcześniej koszt programu świadczeń Mama 4+ na 900 mln złotych rocznie.

Czytaj także:

Premier Morawiecki o zabójstwie Adamowicza: Ta sprawa ma dla mnie najwyższy priorytet