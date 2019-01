Wjechał autem w zaporę przed Pałacem Prezydenckim. Wcześniej potrącił policjanta

– Otrzymaliśmy informację, że mężczyzna jadący samochodem ulicą Focha, popełnił wykroczenie w ruchu drogowym – jechał pod prąd. Policjant, który go zauważył, chciał go zatrzymać do kontroli. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Potrącił policjanta – poinformowała w rozmowie z Wprost.pl komisarz Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji. – Mężczyzna zatrzymał się na kolczatce przed Pałacem Prezydenckim. Jest w tej chwili zatrzymany. Ustalamy przyczynę takiego zachowania – dodała.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną takiego zachowania kierowcy. Jak podaje Radio Zet, 36-latek został przewieziony do szpitala celem przebadania pod kątem zawartości substancji psychoaktywnych w organizmie. – Mężczyzna został zatrzymany, ale kontakt z nim jest utrudniony. Zostanie on przebadany w szpitalu. Nie możemy wykluczyć, że jest pod wpływem środków odurzających – powiedział asp. sztab. Mariusz Mrozek.

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy potwierdził informację o próbie sforsowania bramy Pałacu Prezydenckiego przez niezidentyfikowany samochód osobowy. – Odpowiednie służby pracują, wyjaśniają ten incydent – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Błażej Spychalski. Również rzecznik Służby Ochrony Państwa przekazał, że kierowca próbował sforsować zaporę. Po chwili miał zostać obezwładniony i zatrzymany.

Warto dodać, że prezydenta Andrzeja Dudy nie ma obecnie w Pałacu Prezydenckim, ponieważ udał się do Szwajcarii na Światowe Forum Gospodarcze w Davos. – Chcę podkreślić, że Pałac jest bezpieczny, dobrze strzeżony; funkcjonariusze SOP dobrze wykonują swoją pracę – powiedział prezydent.

Do sieci trafiła fotografia zniszczonej zapory.

