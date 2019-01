Donald Tusk mówił w Akwizgranie o Adamowiczu. „Dzięki takim ludziom Europa istnieje”

Przewodniczący Rady Europejskiej we wtorek pojawił się w Akwizgranie, gdzie podpisano porozumienie o współpracy między Francją i Niemcami. Podczas przemówienia Donald Tusk przywołał postać Pawła Adamowicza. – Kochał Gdańsk, był polskim patriotą z sercem i duszą Europejczyka zarazem. Odważnie bronił rządów prawa, pomagał uchodźców z potrzeby serca, a nie dlatego, że ktoś narzucał mu określone kwoty – powiedział były polski premier.

„Pamiętajcie o tym dziś i jutro”

Tusk podkreślił, że tragicznie zmarły Paweł Adamowicz budował swoje miasto przez 20 lat, a jednym z jego dzieł jest żywe muzeum „Solidarności”, które z jego inicjatywy nazwano Europejskim Centrum Solidarności. – Kilka dni temu, w tym samym miejscu, mieszkańcy Gdańska oddali hołd swojemu prezydentowi. Ponad 50 tys. ludzi stało przez wiele godzin w zimną noc po to, by przez sekundę pochylić się przed jego trumną – dodał.

Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył, że „dla takich ludzi i dzięki takim ludziom Europa istnieje” . – Pracujcie nad jej wzmocnieniem i nie pozwólcie umrzeć tej idei. Francja i Niemcy potrzebują jej w takim samym stopniu jak Polska, Litwa, Bułgaria czy Irlandia – podkreślił Tusk. – Pamiętajcie o tym dziś i jutro. Ja w każdym razie będę wam o tym przypominał – podsumował.

Porozumienie w Akwizgranie

Emmanuel Macron i Markela Merkel podpisali porozumienie, które jest nowym rozdziałem współpracy między Francją i Niemcami. Tym samym oba państwa zgadzają się do utrzymywania wspólnego stanowiska w wiodących sprawach Unii Europejskiej, formalizując przy tym istniejącą współpracę oraz prowadząc do wzmocnienia zdolności Wspólnoty do samodzielnego działania. Porozumienie dotyczy także takich kwestii jak polityka zagraniczna, integracja ekonomiczna czy bezpieczeństwo. Emmanuel Macron i Angela Merkel zobowiązali się do pogłębiania współpracy w tych dziedzinach.

Data podpisania porozumienia nie jest przypadkowa. Dokładnie 56 lat temu kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Konrad Adenauer oraz prezydent Francji Charles de Gaulle podpisali Traktat Elizejski. Dokument zakładał regularne konsultacje polityków obu państw oraz współpracę w wielu dziedzinach.

„Dla integracji, a nie zamiast integracji”

Donald Tusk stwierdził, że wzmocnienie współpracy między Niemcami i Francją „może i powinno służyć całej Europie”. Zwracając się do Angeli Merkel i Emmanuela Macrona powiedział, że „jako przyjaciele jesteśmy tak sobie bliscy, że nie ma powodów by wątpić w wasze intencje i plany” . – Dzisiaj Europa potrzebuje odrodzenia wiary w sens solidarności i jedności. Chcę wierzyć, że wzmocniona współpraca francusko-niemiecka posłuży temu celowi – dodał.

– Jednocześnie chciałbym ostrzec was, jak i wszystkich Europejczyków, przed utratą wiary w integrację Europy jako całości – zaznaczył Tusk. Podkreślił, że jest wielu przeciwników Unii Europejskiej, a sama Europa potrzebuje „wyraźnego sygnału z Paryża i Berlina, że wzmocnienie współpracy między mniejszymi podmiotami nie jest alternatywą dla współpracy całej Europy” . – Sygnału, że to jest dla integracji, a nie zamiast integracji – podsumował.

