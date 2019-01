IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Miejscami minus 22 stopnie

We wtorek 22 stycznia 2019 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Alerty dotyczą południowych części województw: dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz powiatu żywieckiego w województwie śląskim.

Wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia.

Prognoza pogody

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami zwłaszcza na południu i południowym zachodzie. W centrum i na południowym wschodzie okresami słabe opady śniegu. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce rano mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -12°C na Suwalszczyźnie i Kielecczyźnie, około -8°C w centrum do -4°C na Pomorzu Zachodnim; w rejonach podgórskich Sudetów temperatura minimalna od -17°C do -14°C, a w rejonach podgórskich Karpat od -22°C do -17°C. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na północy kraju. Na południu i wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6°C na Suwalszczyźnie i w Przedgórzu Sudeckim, około -5°C, -4°C w centrum i na południu kraju do -1°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni.

