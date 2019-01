Donald Tusk zamieścił w sieci zdjęcie z wnukiem. „W Minecrafta nie mam szans”

Dzień Dziadka obchodzony jest w Polsce 22 stycznia. Święto do Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom. Dla wielu dziadków jest to również okazja do tego, aby pochwalić się wnukami. Tak właśnie zrobił Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej zamieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z wnuczkiem. Dzień Dziadka z Mateuszem. „W Minecrafta nie mam szans, ale w bierki daję jeszcze radę” - napisał polityk.

Dzień Dziadka w Akwizgranie

Przewodniczący Rady Europejskiej we wtorek 22 stycznia pojawił się także w Akwizgranie, gdzie podpisano porozumienie o współpracy między Francją i Niemcami. Podczas przemówienia Donald Tusk przywołał postać Pawła Adamowicza. – Kochał Gdańsk, był polskim patriotą z sercem i duszą Europejczyka zarazem. Odważnie bronił rządów prawa, pomagał uchodźców z potrzeby serca, a nie dlatego, że ktoś narzucał mu określone kwoty – powiedział były polski premier. Tusk podkreślił, że tragicznie zmarły Paweł Adamowicz budował swoje miasto przez 20 lat, a jednym z jego dzieł jest żywe muzeum „Solidarności”, które z jego inicjatywy nazwano Europejskim Centrum Solidarności. – Kilka dni temu, w tym samym miejscu, mieszkańcy Gdańska oddali hołd swojemu prezydentowi. Ponad 50 tys. ludzi stało przez wiele godzin w zimną noc po to, by przez sekundę pochylić się przed jego trumną – dodał.