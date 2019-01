Bójka w pociągu Intercity. Pasażer dusił kierowniczkę składu i pobił konduktorkę

Do incydentu doszło w poniedziałek 21 stycznia w nocnym pociągu relacji Berlin-Wiedeń, który jest obsługiwany przez PKP Intercity. Kiedy skład kolejowy odjeżdżał ze stacji w Rzepinie, konduktorki zaczęły sprawdzać, czy pasażerowie mają ważne bilety. Jeden z turystów z Niemiec zaatakował kobietę. – Podróżny rzucił się na kierowniczkę pociągu i zaczął ją dusić. Z pomocą przyszła konduktorka, ale otrzymała cios w głowę. Chwilę później mężczyzna uciekł i zamknął się w toalecie – relacjonował w rozmowie z Wirtualną Polską Artur Wołoszyn ze Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze.

Obsługa pociągu wezwała na pomoc funkcjonariuszy SOK. Podczas postoju w Czerwieńsku (pierwsze możliwe miejsce, w którym pociąg mógł się zatrzymać) strażnicy weszli do pociągu i sforsowali drzwi do toalety, w której zabarykadował się mężczyzna. Krewki turysta próbował atakować SOK-istów, jednak szybko został obezwładniony. Chwilę później został przewieziony do komendy policji w Zielonej Górze. Motywy jego działania pozostają na razie nieznane.

