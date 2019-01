Zmiany w serwisie Allegro od 1 lutego. Wzrosną opłaty oraz prowizje

Od 1 lutego zmianie ulegną warunki funkcjonowania serwisu Allegro. W nowym regulaminie pojawią się m.in. dodatkowe opłaty. I tak oto za wystawienie przedmiotu używanego o wartości powyżej 1000 zł w następujących kategoriach:

części samochodowe

części do maszyn

części do innych pojazdów

części i akcesoria motocyklowe

akcesoria samochodowe (z wyłączeniem podkategorii elektronika samochodowa

antyki i sztuka

kolekcje



trzeba będzie zapłacić 1 zł. Ta opłata istniała już w kategoriach silniki kompletne, kompletne skrzynie, mosty, dyferencjały. Jednak do tej pory wynosiła 1,20 zł, a po zmianach będzie wynosić 1 zł. Serwis podniósł także prowizje od sprzedaży z obecnych 4 do 4,5 proc. w kategorii smartfony i telefony. Z kolei przedmioty z działów takich jak:

agregaty prądotwórcze, bruzdownice, frezarki,

gwoździarki, lutownice, mieszarki,



myjki ciśnieniowe, młotowiertarki, młoty udarowe,



młoty wyburzeniowe, odkurzacze piorące, odkurzacze przemysłowe,



opalarki, ostrzałki, pistolety do kleju,



pistolety do pianki, pistolety do silikonu, pistolety malarskie,



piły i pilarki, przecinarki do glazury, przyrządy miernicze,



radia budowlane, spawarki, sprężarki i kompresory,



strugi, szlifierki i polerki, urządzenia czyszczące,



wciągarki, wiertarki, wiertnice,



wkrętaki, wkrętarki, wyrzynarki,



zakrętarki udarowe, zgrzewarki, ściski

jeśli ich wartość wynosi do 100 zł prowizja wzrośnie z 6 do 7 proc. Jeśli wartość jest większa niż 100 zł, to prowizja wyniesie 7 zł plus 6 proc. od nadwyżki 100 zł. Ponadto, opłata za skorzystanie z ceny minimalnej będzie stanowić jej 10 proc. Dotychczas było to 5 proc. - nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 50 zł.