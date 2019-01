„Oburzająca” krzyżówka w „Gazecie Polskiej”. Opisy haseł wywołały wiele kontrowersji

Pasożyt ludzki, co po dodaniu jednej samogłoski staje się nudziarzem w czerwonych okularach, Czerwona menda znana z manifestacji KOD, co ogłosiła się reprezentantem nauczycieli, Samorządowiec z PO, co wspiera Rosjan w zablokowaniu przekopu Mierzei Wiślanej – między innymi takie hasła pojawiły się w Oburzającej krzyżówce Piotra Lisiewicza, która ukazała się na łamach „Gazety Polskiej”. Opisy haseł wywołały w mediach społecznościowych sporo kontrowersji. Nie zabrakło głosów, że tego typu publikacje kilka dni po śmierci Pawła Adamowicza, gdy osoby publiczne oraz politycy z obu stron sceny politycznej apelują o powstrzymanie emocji i konieczność walki z mową nienawiści tego typu publikację są niestosowne. „Gimnastyka umysłu. Mam nadzieję że autor nie zapomniał się porozciągać na koniec” – napisał Paweł Wilkowicz ze Sport.pl. „Obrzydliwe” oceniła Kataryna.

Portal Wirtualne Media przypomina, że cykl Piotra Lisiewicza pojawia się w „Gazecie Polskiej” od września 2018 roku. Opisy haseł zawierają dosadne oceny lub aluzje do wydarzeń politycznych i społecznych. – Od dziś mogę czuć się autorem spełnionym, bo to rzadki przypadek, by plan twórcy powiódł się w 100 procentach: krzyżówka miała oburzać i oburza – stwierdził Lisiewicz. Z kolei Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej pytany przez Presserwis, czy porównanie Jerzego Owsiaka do pasożyta nie jest niestosowane odparł, że to nie jest porównanie. – Cenzurowanie satyry to najgłupsza forma cenzury, zawsze się źle kończy – dodał.