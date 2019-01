Uwaga na te SMS-y. Lepiej nie klikać w zawartość

Internetowi oszuści szukają coraz to nowych sposobów, by wyłudzić od użytkowników telefonów pieniądze lub informacje. Ich nowa akcja wprawdzie nie ma na celu sięgnięcia do zawartości naszego portfela, ale również może być nieprzyjemna.

O tej akcji poinformował portal niebezpiecznik.pl. Użytkownicy telefonów komórkowych zaczęli otrzymywać wiadomości z numeru 7247 o treści: „Zawiadomienie: Twój numer jest w bazie danych przekazywanych do reklam i wysyłek SMS. Usuń swój numer z bazy!” . Do wiadomości dołączono link. Ochrona przed spamem, a dalej... zgody marketingowe Po kliknięciu w odnośnik, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę, gdzie będzie poproszony o wpisanie swojego adresu e-mail. Po wpisaniu adresu, otrzyma wiadomość: „Dzień dobry, informujemy, że otrzymaliśmy żądanie blokady niechcianych wysyłek spamowych na Twój numer telefonu. W celach bezpieczeństwa, prosimy o potwierdzenie zgłoszenia” . Do tej informacji dołączono kolejny link. Ten odnośnik przekierowuje użytkownika na stronę ankiety-konsumenckie.pl, gdzie zostanie poproszony o podanie dokładnych danych, takich jak imię, nazwisko czy data urodzenia. Uzupełnienie tych informacji oznacza wyrażenie zgody na marketingowe wiadomości. Jeśli ktoś nie chce ich otrzymywać, powinien po prostu zignorować otrzymaną wiadomość. Czytaj także:

