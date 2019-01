Katarzyna Lubnauer stanie przed Komisją Etyki Poselskiej. Chodzi o słowa o Jarosławie Kaczyńskim

Katarzyna Lubnauer w wywiadzie, którego udzieliła dziennikarzom „Rzeczpospolitej” określiła aferę KNF jako „aferę Kaczyńskiego”. Zarzucała prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, że „zaczął demolować instytucje państwa”. – To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków – powiedziała Lubnauer w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Wywiad ukazał się 20 listopada.

Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie wypowiedzi przewodniczącej Nowoczesnej złożył klub parlamentarny PiS. „Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. (…) podjęła inicjatywę rozpatrzenia sprawy dotyczącej wypowiedzi Pani Poseł w dniu 20 listopada 2018 r. w wywiadzie udzielonym dla »Rzeczpospolitej« pt. »Afera KNF jest aferą Kaczyńskiego«, stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 22 listopada 2018 r”. – czytamy w piśmie skierowanym do Katarzyny Lubnauer opublikowanym na portalu rp.pl. Komisja Etyki Poselskiej może ukarać posła na trzy sposoby – poprzez zwrócenie uwagi, upomnienie lub naganę.