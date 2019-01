„WSJ”: Konferencja w Polsce ws. Iranu może zostać odwołana z powodu niskiej frekwencji

W połowie stycznia sekretarz Stanów Zjednoczonych poinformował, że w Polsce odbędzie się międzynarodowy szczyt ws. Iranu i Bliskiego Wschodu. Szef MSZ przekazał, że na szczyt ws. Iranu i Bliskiego wschodu zaproszono wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Jacek Czaputowicz podkreślił zarazem, że najważniejsza jest i tak obecność krajów Bliskiego Wschodu. Szef polskiej dyplomacji przyznał, że na konferencję nie zaproszono przedstawicieli Iranu. – Irańczycy używają języka, który jest trudny do zaakceptowania. Ostatnio odnoszą się w taki sposób również wobec Polski – stwierdził. Kilka dni temu poinformowano, że na konferencji nie będzie przedstawiciela Rosji. - Właśnie Rosja poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w konferencji. I to jeszcze przed zapoznaniem się z jej programem. Pokazuje to, że konferencja nie leży w interesie Rosji. Szkoda, bo Rosja odgrywa ważną rolę na Bliskim Wschodzie – ocenił Czaputowicz.

Problemy z frekwencją

Okazuje się, że brak przedstawiciela Kremla to nie jedyny problem z konferencją. Jak podaje Wall Street Journal forum może zostać całkowicie odwołane, ponieważ brakuje deklaracji czołowych polityków, że pojawią się w Warszawie. Według dziennikarzy swoją nieobecność zapowiedziała m.in. szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Pozostali ministrowie państw członkowskich nadal nie zadeklarowali swojej obecności. Organizację konferencji stanowczo potępiły władze Iranu. Wall Street Journal twierdzi, że Mike Pompeo może odwołać konferencję nawet w ostatniej chwili, jeśli okaże się, że do Warszawy nie przyjadą czołowi światowi politycy. Dziennikarze zaznaczają, że choć do konferencji zostało już bardzo mało czasu, na liście potwierdzonych gości nadal brakuje znanych europejskich nazwisk oraz dyplomatów wyższego szczebla.