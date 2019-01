„SE”: Do sieci trafił film porno radnego SLD. „Sprawa została zgłoszona na policję”

Paweł Lembas stał się rozpoznawalny w całej Polsce za sprawą tekstu, jaki w 2013 roku pojawił się na łamach tygodnika „Wprost”. Po tym, jak Lembas pobił jedną z działaczek SLD, został wyrzucony z ugrupowania. Ostatecznie wrócił do partii, a obecnie reprezentuje SLD w Radzie Miejskiej w Nowogardzie.

„Mnie byłoby wstyd”

Jak podaje „Super Express”, niedawno do sieci trafił film pornograficzny z udziałem Lembasa. – Chyba wszyscy widzieli ten film. Jest nagi pan radny i tajemnicza brunetka w seksownym body, masce oraz skąpych pończochach. Gorące sceny. Aż wstyd opowiadać – powiedziała dziennikowi osoba, która widziała wspomniany materiał. Z kolei polityk z władz SLD stwierdził, że „sprawa została zgłoszona na policję, ktoś wykradł mu ten film z laptopa” .

Sam zainteresowany nie chce komentować sprawy. Komentarza odmawia także policja. Głos zabrała za to Jowita Pawlak, która zasiada w radzie miasta Nowogard. – Nie ma zasłoniętej twarzy, ciężko go nie rozpoznać. Nie wypowiadam się na temat moralności, to osobista sprawa – powiedziała. – Każdy rozgarnięty człowiek wie, że to co raz pojawi się w sieci, już nie zginie. Mnie byłoby wstyd, radnemu widocznie nie było – dodała.