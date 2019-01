Andrzej Duda liderem rankingu zaufania, Jarosław Kaczyński – nieufności

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że Polacy największym zaufaniem darzą prezydenta Andrzeja Dudę (63 proc.). Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się premier Mateusz Morawiecki (54 proc.). Trzecią pozycję w badaniu zajmują: lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz (44 proc.), prokurator generalny Zbigniew Ziobro (44 proc.) oraz wicepremier Beata Szydło (44 proc.). Na kolejnym miejscu znalazł się Robert Biedroń (40 proc.). Uczestnicy badania CBOS pozostałych polityków obdarzyli zaufaniem nieprzekraczającym 40 proc.

Ranking nieufności

CBOS oprócz rankingu zaufania opublikował również zestawienie dotyczące deklarowanej nieufności w stosunku do polityków. Liderem w tym rankingu został Jarosław Kaczyński (47 proc.). Co ciekawe, prezes Prawa i Sprawiedliwości jednocześnie otrzymał 39 proc. zaufanie. Na kolejnych miejscach w zestawieniu nieufności do polityków są przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (45 proc.) oraz lider partii Teraz! Ryszard Petru (44 proc.).