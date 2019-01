Grażyna Wolszczak pozwała Skarb Państwa. Sąd przyznał jej rację

Grażyna Wolszczak jest ambasadorką kampanii „Pozywam za smog”, której inicjatorką jest aktorka Katarzyna Ankudowicz. W akcję włączyli się też m. in. Jerzy Stuhr, Mariusz Szczygieł, czy Tomasz Sadlik. Aktorka złożyła pozew o naruszenie dóbr osobistych. Argumentowała, że przez smog jest naruszana jej wolność, gdyż nie może uprawiać sportów na świeżym powietrzu oraz nie może otwierać okien i wietrzyć mieszkania. – Ja czuję się coraz bardziej osaczona. Moje podstawowe prawo, czyli wolność, została ograniczona. Muszę śledzić raporty o jakości powietrza. Mam stale poczucie zagrożenia. Nikt nie może wyprzeć się, że smogu nie ma. Jest coraz gorzej. To już zostało udowodnione – mówiła aktorka podczas pierwszej rozprawy.

Jest decyzja sądu



24 stycznia stołeczny sąd przychylił się do wniosku aktorki Grażyny Wolszczak, która pozwala Skarb Państwa za zanieczyszczone powietrze. - W ocenie sądu istnieje takie dobro jak prawo do korzystania z walorów czystego powietrza. Można więc mówić z całą pewnością o jej krzywdzie powódki, gdyż to ograniczenie doprowadziło ją do przygnębienia i spowodowało obawę o swoje zdrowie – tłumaczyła sędzia Barbara Syta-Latała. Ministerstwo Energii i Środowiska ma teraz zapłacić 5 tysięcy złotych na cel charytatywny. – Miałam cień nadziei, że taki będzie wyrok. Wiem, że wyrok jest precedensowy i ma ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że ośmieli to innych ludzi do przyłączania się do pozwu zbiorowego i realnej walki o nasze prawa – powiedziała Grażyna Wolszczak.