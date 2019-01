Nergal kontra Tarczyński. Sprawa trafiła do sądu. „A mógł po ludzku przeprosić”

Adam „Nergal” Darski często wzbudza kontrowersje swoimi zachowaniami. Kilka miesięcy temu wokalista zespołu Behemoth postanowił zwrócić na siebie uwagę nagraniem z okazji Dnia Kobiet. Na Facebooku udostępnił filmik, w którym śpiewa piosenkę, wymachując przy tym... penisem, do którego przytwierdzony jest Jezus Chrystus. Post artysty zyskał sporą popularność - polubiło go ponad 5 tys. użytkowników. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w komentarzach pod wpisem Nergala. Publikacja nie umknęła uwadze posłowi PiS Dominikowi Tarczyńskiemu, który postanowił zareagować bardzo zdecydowanie. Polityk poinformował, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

23 stycznia Dominik Tarczyński poinformował za pośrednictwem Twittera, że sprawa nie zostanie umorzona, ponieważ Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe akt oskarżenia przeciwko Adamowi Darskiemu. Sprawa dotyczy art 196 kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych.

„Nergal bez umorzenia! A mógł po ludzku przeprosić za Jezusa na penisie. Menadżer Adama Darskiego dzwonił do mnie z prośba o ugodę. Zgodziłem się pod warunkiem przeprosin. Ustaliliśmy treść jednak duma „gwiazdora” nie pozwoliła mu ich opublikować. Gdzie go doprowadzi ta pycha?” - napisał poseł PiS w mediach społecznościowych.