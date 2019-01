NASA zmieni tor asteroidy. Czy uda się wyeliminować zagrożenie dla Ziemi?

NASA przeprowadza misję DART (Double Asteroid Redirection Test). Projekt ten ma wsparcie kilku ośrodków amerykańskiej agencji kosmicznej między innymi: Jet Propulsion Laboratory (JPL), Goddard Space Flight Center (GSFC), a także Johnson Space Center (JSC).

Jak podano na oficjalnej stronie, DART to misja, której celem jest przeprowadzenie testów obronnych, zapobiegających uderzeniu ciał niebieskich w Ziemię. – DART będzie pierwszą misją NASA, która zademonstruje to, co jest znane jako technika uderzenia kinetycznego – powiedział Lindley Johnson z NASA. – Uderzy w asteroidę, aby przesunąć jej orbitę – dodał. Jak tłumaczył, to z kolei ma pozwolić na opracowanie planu obrony przed potencjalnym przyszłym uderzeniem asteroid w naszą planetę. – Ponieważ nie wiemy zbyt wiele o ich wewnętrznej strukturze oraz składzie, musimy przeprowadzić ten eksperyment na prawdziwej asteroidzie – dodawali przedstawiciele NASA.

Jak podaje NASA, Didymoon to księżycowa asteroida. Jest mniejszym elementem podwójnej planetoidy Didymos. Planetoida została odkryta 11 kwietnia 1996 w ramach programu „Spacewatch”. Jej nazwa w języku greckim oznacza bliźniaka. Zaproponował ją Joseph Montani, członek zespołu „Spacewatch”. Misja DART będzie trwała od końca grudnia 2020 do maja 2021 roku.