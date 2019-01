Mróz utrzymuje się w Polsce. Jest apel MSWiA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia.

Apel MSWiA

W związku z tym, że synoptycy na najbliższe dni zapowiadają spadek temperatury Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje, by szczególną uwagę zwracać na osoby bezdomne i starsze. W komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa poinformowano, że należy powiadomić policję lub inne służby ratownicze za każdym razem, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Dodano także, że policjanci ze szczególną uwagą patrolują wszystkie miejsca, gdzie często przebywają bezdomni, m.in. kanały ciepłownicze, ogródki działkowe czy pustostany. Znalezionym osobom oferują nocleg, a także możliwość przewiezienia do ośrodka, w którym mogą zjeść ciepły posiłek. Policyjne statystyki są przerażające. Wynika z nich, że w Polsce do 23 stycznia br. z powodu wychłodzenia zmarło 28 osób

MSWiA przypomina także o odśnieżaniu dachów budynków i usuwaniu lodowych sopli. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Powinien się liczyć również z otrzymaniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu.

