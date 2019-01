Morawiecki na forum ekonomicznym w Davos. „Nasz wzrost gospodarczy to przedmiot zazdrości wielu premierów”

– KE powinna być uczciwym pośrednikiem pomiędzy państwami, a instytucjami. Czasami nie dorasta do tego zadania, to wszyscy widzą tutaj w Davos. Nie chcemy, żeby były podwójne standardy. Podkreślamy to, że w podobnych sprawach, państwa członkowskie powinny być traktowane podobnie, tak samo. Nie można dyskryminować państw, tylko dlatego, że jedno jest silniejsze, większe, więcej się liczy. To też jest tu przyjmowane ze zrozumieniem, aczkolwiek potem rzeczywistość w instytucjach europejskich w Brukseli, Komisja Europejska powinna być tym honest broker, czyli tym uczciwym pośrednikiem pomiędzy państwami, a instytucjami. No czasami nie dorasta do tego zadania, to wszyscy widzą tutaj w Davos – mówił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z TVP.

Szef polskiego nawiązał także do sytuacji w kraju. Polityk skomentował spotkanie z liderami opozycji, które jest planowane na piątek 25 stycznia. – Chciałem bardzo podziękować wszystkim liderom klubów, liderom opozycyjnym, którzy przyjęli to zaproszenie, ponieważ nasza intencja jest szczera i otwarta. Mamy kilka tych pól, obszar taki jak, w jaki sposób poradzić sobie z osobami, które są chore psychiczne i kończą pobyt w więzieniu. Obszar zabezpieczenia imprez masowych. To są trudne tematy. Takie tematy, które powinny być uregulowane. Mogą być uregulowane bardzo restrykcyjnie, a być może wspólnie ustalimy pewne inne propozycje – tłumaczył. – Będę zapraszał do współpracy. Chcę, żeby opozycja była niezwykle ważnym elementem naszej architektury demokratycznej, żeby była konstruktywna. Wierzę, że różne ciekawe propozycje mogą z tamtej strony płynąć – dodał.

Premier na Światowym Forum Ekonomicznym

Podczas 49. obrad Światowego Forum Ekonomicznego premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wybranych sesjach Forum oraz przeprowadził szereg nieformalnych spotkań bilateralnych z przedstawicielami biznesu oraz szefami rządów. Szef rządu spotkał się m.in. z prof. Justinem Yifu Linem oraz Timem Cookiem, prezesem firmy Apple. W ramach programu Forum wziął udział w dyskusjach panelowych poświęconych tematyce europejskiej, konkurencyjności europejskiego systemu gospodarczego, globalizacji oraz przyszłości UE. Premier wziął też udział w panelu dyskusyjnym "Nowy impet dla Europy", w czasie którym mówił o polskim wkładzie w rozwój integracji europejskiej i o pomysłach na reformy UE.

Z Leo Varadkarem premier Mateusz Morawiecki odbył też długą rozmowę na marginesie spotkania, w czasie której podkreślił że celem Polski jest to, aby Brexit przebiegł możliwie łagodnie, w sposób najmniej dotkliwy dla obywateli oraz przedsiębiorstw i Polski, i Irlandii, i całej Unii Europejskiej. Morawiecki rozmawiał także z szefową Światowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde, premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem i premierem Ukrainy Petro Poroszenką.

Po raz pierwszy w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos został otwarty pawilon Polski i polskiego biznesu. Jest to miejsce prezentacji naszego kraju, w tym licznych spotkań biznesowych.