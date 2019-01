Prof. Zybertowicz o Adamowiczu: Mam wątpliwości, czy był świetnym prezydentem

Prof. Andrzej Zybertowicz był gościem Moniki Olejnik w „Kropce nad i”. Doradca Andrzeja Dudy mówiąc o osobach z przestrzeni publicznych, z których „robi się świętych”, wymienił Lecha Wałęsę, Jerzego Owsiaka oraz Pawła Adamowicza. O byłym prezydencie Polski powiedział, że „był płatnym donosicielem Służby Bezpieczeństwa, a ludzi, którzy mówili prawdę o jego przeszłości ciągał po sądach i chciał zniszczyć” . – Prawdopodobnie miał jasne strony swojego życia i bardzo mroczne. Problem polegał na tym, że system III RP utrzymywał i utrzymuje go w kłamstwie – dodał.

„Rozkwitała tam mafia”

Doradca prezydenta stwierdził, że „mamy do czynienia z mistyfikacją, w której z osób, których zachowanie zawiera wiele wątpliwych ogniw, robi się niby anioły” . Wyjaśnił, że Jerzy Owsiak „upolitycznił” WOŚP oraz „pozwolił zrobić z siebie oręże polityczne”. – Ludzie chcieliby mieć swoich świętych. Ta próba robienia świeckich świętych z osób wątpliwych, pokazuje, że ludzie mają potrzebę świętości. Gdy wypycha się Kościół z ich życia, krytykuje się przywiązanie do tradycji i religii, to znajdują sobie ułomnych świeckich świętych – dodał.