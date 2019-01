„Rzeczpospolita”: 4,5 tys. dzieci z Ukrainy pobiera 500+

Legalny pobyt i praca oraz opłacanie składek w Polsce opłaca się ukraińskim pracownikom – donosi dziennik. Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 roku 4562 dzieci z obywatelstwem ukraińskim otrzymywało w Polsce pieniądze z programu Rodzina 500+. Miesięcznie są to wydatki z budżetu rzędu ponad 2,2 mln złotych.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że założeniem ustawodawców od początku było umożliwienie korzystania ze świadczenia także cudzoziemcom z krajów, z którymi Polska ma podpisaną specjalną umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Jednym z takich krajów jest m.in. Ukraina. Źródeł takiego stanu rzeczy szukać należy w 2012 roku. Wówczas to celem rządu było zapewnienie pomocy polskim repatriantom, którzy przesiedlili się do Polski. Gdyby taka obustronna umowa nie obowiązywała, osoby te nie miałyby możliwości otrzymywania ukraińskich świadczeń za lata pracy na Ukrainie.