Katarzyna Lubnauer: Wydarzenia grudniowe zakończyły Koalicję Obywatelską

Katarzyna Lubnauer była gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Pytana o to, czy wybiera się na spotkanie z Mateuszem Morawieckim zaznaczyła, że „na pewno nie chciałaby uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym” . – Ale na każdym spotkaniu można zająć swoje stanowisko – dodała. Zaznaczyła, że ostateczną decyzję w tej kwestii poda na konferencji prasowej.

„Teraz nie ma co się obrażać”

Po tym, jak na początku grudnia klub poselski Nowoczesnej nie zgodził się na powstanie w Sejmie klubu Koalicji Obywatelskiej, siedmioro posłów tej partii przeszło do PO. Nawiązując do tych roszad, Lubnauer zaznaczyła, że „wydarzenia grudniowe zakończyły Koalicję Obywatelską” . Podkreśliła zarazem, że „teraz nie ma co się obrażać, nie ma co mieć fochów” . – To nie jest czas na przepychanki, tylko jest czas na zbudowanie nowej koalicji, koalicji która może być na wybory europejskie, może ją nazwać Koalicją Europejską – dodała.

Liderka Nowoczesnej potwierdziła, że prowadzi rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Włodzimierzem Czarzastym. Stwierdziła, że największa odpowiedzialność i tak spoczywa „na liderze największej partii opozycji, jaką jest PO” , czyli na Grzegorzu Schetynie. Lubnauer wyjaśniła, że koalicja stworzona z głównych partii opozycyjnych oraz mniejszych podmiotów, mogłaby wystartować zarówno w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w zaplanowanych na jesień wyborach do Sejmu.

Spotkanie z premierem

Spotkanie, o którym mówiła Katarzyna Lubnauer, ma odbyć się w piątek 25 stycznia o godz. 15. Informację na konferencji prasowej potwierdził Michał Dworczyk. – Spotkanie ma być poświęcone pomysłom i konkretnym już propozycjom zmian w prawie, by taki dramat, jaki wydarzył się w Gdańsku już się nie powtórzył – przekazał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Mijają dwa tygodnie od dramatycznych wydarzeń w Gdańsku. Był to czas refleksji i analizy, jakie należy podjąć działania, by taki dramat się nie powtórzył. W ramach tych prac w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Sprawiedliwości zostały wypracowane pewne propozycje legislacyjne. Ale pan premier, zanim zostanie nadany oficjalny bieg ścieżce legislacyjnej, chciałby porozmawiać z szefami klubów i kół sejmowych. Uważamy, że takie zmiany powinny zachodzić w ramach całkowitego konsensusu politycznego. Stąd zaproszenie skierowane do wszystkich formacji politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Wierzę, że to kolejny krok w kierunku budowania trochę lepszej jakości życia politycznego w naszym kraju – tłumaczył.