Wiadomo, o czym premier Morawiecki chce rozmawiać z liderami partii. Petru odmówił udziału

Spotkanie Mateusza Morawieckiego z szefami klubów poselskich odbędzie się w piątek o godz. 15:30. Chociaż premier wystosował zaproszenie do wszystkich ugrupowań obecnych w parlamencie, to nie było pewne, czy przedstawiciele opozycji będą chcieli rozmawiać z szefem rządu. Politycy poinformowali o swoich decyzjach podczas organizowanych w piątek konferencjach prasowych.

„Nie bierzemy udziału w teatrze politycznym”

Podczas wspólnej konferencji prasowej Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli, że wezmą udział w spotkaniu. – Nie bierzemy udziału w teatrze politycznym. Naszym celem jest rzeczywista, merytoryczna rozmowa – zaznaczyła liderka Nowoczesnej. Wtórował jej szef PSL, który zaznaczył, że politycy opozycji nie są „ślepo ufni wobec PIS-u i premiera Morawieckiego” . – Byłoby jednak obłudne, gdybyśmy po naszych wezwaniach o jedność odrzucili okazję do rozmów – dodał. Kasiniak-Kamysz zapowiedział, że chce rozmawiać z premierem o TVP. Podkreślił, że zarówno Nowoczesna jak i PSL oczekują spełnienia warunku „informacji rządu na najbliższym posiedzeniu Sejmu nt. śledztwa w sprawie śmierci prezydenta Adamowicza oraz działań policji i służby więziennej” .

Jak podaje RMF FM, na spotkaniu pojawią się także Ryszard Terlecki z PiS oraz Małgorzata Zwiercan z koła Wolni i Solidarni. Ruch Kukiz'15 będzie reprezentował Tomasz Rzymkowski. Udziału w spotkaniu odmówił Ryszard Petru, o czym porozmawiał w rozmowie z Radiem Zet. Pytany o to, co myśli o zaproszeniu Mateusza Morawieckiego odpowiedział, że „postrzega to jako taki strategiczno-polityczny ruch, żeby zmienić narrację i sprowadzić całą tę dyskusję i zabójstwie w Gdańsku do niezbędnych zmian w Kodeksie karnym, a nie do przyczyn, czyli mowy nienawiści” .

Podczas konferencji prasowej swój udział w spotkaniu zapowiedział Sławomir Neumann. – Na to spotkanie pójdę licząc, że będzie mieć szerszą formułę niż proponuje Mateusz Morawiecki – zaznaczył polityk PO.

O czym będzie spotkanie?

Przedstawiciele klubów poselskich otrzymali list od Michała Dworczyka, w którym szef KPRM wyjaśnił szczegóły spotkania z Mateuszem Morawieckim. Dowiadujemy się z niego, że rozmowy będą dotyczyły omówienia „działań, które można podjąć, by ograniczyć możliwość powtórzenia się gdańskiej tragedii” .

Dworczyk poinformował o szeregu rozwiązań przygotowanych przez ministerstwa sprawiedliwości i zdrowia. Pierwszy z resortów proponuje „zaostrzenie odpowiedzialności prawnokarnej w przypadku przestępstw najcięższej kategorii: w stosunku do najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej, w stosunku do zorganizowanych grup przestępczych oraz za przestępstwa popełniane z niskich pobudek np. nienawiści” . Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje także poszerzenie oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej za uporczywe nękanie, czyli stalking oraz za groźby karalne.

Z kolei resort zdrowia prowadzi „prace nad możliwością wprowadzenia, orzekanego przez sąd, obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność ". „Procedura ta objęłaby sprawców przestępstw, u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także upośledzenie umysłowe” – dodano. Wymienione przez Dworczyka kwestie będą omawiane podczas wspomnianego spotkania.

