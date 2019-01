Zakończyło się spotkanie premiera z opozycją. O czym dyskutowali politycy?

– Bardzo dobrze, że to spotkanie się odbyło. W sposób merytoryczny i spokojny przedyskutowaliśmy sprawy dotyczące dramatycznej zbrodni, która wydarzyła się w Gdańsku – powiedział podczas krótkiej konferencji prasowej w Sejmie premier. – Jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości, że kryminalista, recydywista wychodzi z więzienia? – pytał Morawiecki dodając, że chodzi tu o to, by społeczeństwo się nie obawiało. Szef polskiego rządu poinformował, że poprosił ministrów o opinie oraz pomysły na potencjalne rozwiązania. – To były bardzo ważne informacje, stanowiące podstawę do dyskusji. Poprosiliśmy przedstawicieli opozycji, żeby również zaproponowali swoich ekspertów. Zaprosimy także organizacje pozarządowe – zapewnił. – Wyszliśmy naprzeciw postulatom Platformy Obywatelskiej, Kukiz'15 oraz PSL aby m.in. na najbliższym posiedzeniu Sejmu wysłuchać informacji o tej sprawie i żeby doszło do debaty. To jest ważne by taka informacja była przedstawiona – podkreślił premier. – Mam nadzieję, że wypracujemy z opozycją wspólne rozwiązanie. A to doprowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Nasi współuczestnicy zaproponowali rozwiązania, nie było tak, że zgodziliśmy się we wszystkim, ale chcę podkreślić, że spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfera – podsumował Morawiecki.

Spotkanie Mateusza Morawieckiego z szefami klubów poselskich rozpoczęło się w piątek o godz. 15:30. Chociaż premier wystosował zaproszenie do wszystkich ugrupowań obecnych w parlamencie, to nie było pewne, czy przedstawiciele opozycji będą chcieli rozmawiać z szefem rządu. Politycy poinformowali o swoich decyzjach podczas organizowanych w piątek konferencjach prasowych. W spotkaniu wzięli udział m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz szef KPRM Michał Dworczyk, a także Sławomir Neumann z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Monika Rosa z Nowoczesnej, a także przedstawiciele ruchu Kukiz'15 oraz koła Wolni i Solidarni.

