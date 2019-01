Polski aktor krytycznie o żałobie narodowej. „Odebrała pracę wielu artystom”

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Andrzej Duda kierował do kontrasygnaty premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terenie całego kraju. Żałoba obowiązywała od piątku 18 stycznia od godziny 17:00, to jest od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19:00. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztu. W wielu miastach zostały odwołane imprezy o charakterze rozrywkowym, koncerty, studniówki czy przedstawienia teatralne.

Jak się okazuje, nie wszyscy uważali, że wprowadzenie żałoby narodowej jest konieczne. Kochani kolejna żałoba narodowa odebrała pracę wielu artystom! W zeszłym tygodniu odwołano „Cudowną Terapię” w Wejherowie, w Warszawie i „Bodo Musical” w Nowej Soli. Współczuję wszystkim osieroconym, ale beztroska polityków w ustalaniu zasad życia publicznego jest wyrazem ich przekonania o swojej wszechwładzy – napisał na swoim profilu na Facebooku Dariusz Kordek.

W dalszej części wpisu aktor podkreślił, że nie ma zgody na tego typu działania. Zaprosił także na spektakle ze swoim udziałem („Cudowna Terapia” w Prudniku 1 lutego, Otwocku 2 lutego i Białej Podlaskiej 3 lutego), które „odbędą się dzięki kochanej publiczności”. „Dziękujemy naszym widzom za to, że pomagają nam płacić nasze kredyty” – podsumował Kordek.