Korwin-Mikke: Kobieta kobieca, taka, jaką chcemy mieć w domu czy w łóżku, na rządy nie powinna mieć żadnego wpływu

Janusz Korwin-Mikke niejednokrotnie pokazywał, że ma dość specyficzne poglądy na temat roli kobiet w społeczeństwie. W ubiegłym roku głośno było o wystąpieniu polityka na forum Parlamentu Europejskiego, podczas którego stwierdził, że „oczywistym jest, iż kobiety muszą zarabiać mniej niż mężczyźni, bo są słabsze, są mniejsze i mniej inteligentne”. Kilka miesięcy później Korwin-Mikke przekonywał na swoim profilu na Facebooku, że ponad 60 proc. kobiet idzie na studia czy do pracy tylko po to, by znaleźć tam męża. Według byłego eurodeputowanego „dziewczyna, której nikt nie podrywa, nie zaczepia, nie molestuje czuje się gorsza, nie doceniona jako kobieta”.

Tym razem na łamach „Super Expressu” polityk postanowił poruszyć sprawę stosunku kobiet do kary śmierci. „Zdecydowana większość surfujących po Internecie to mężczyźni. A gdy mowa o karze śmierci, od razu pojawia się przewaga kobiet, które są (nie wszystkie oczywiście) przeciwko tej okrutnej karze, bo mają czułe serca. Są, oczywiście, kobiety racjonalne, np. śp. baronowa Thatherowa, ale ogromna większość kobiet ma serduszka mięciutkie i bardzo słusznie, kobiety powinny takie być. Kobiety są od dawania życia, my, mężczyźni, jesteśmy od zabijania” – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

W dalszej części swojej wypowiedzi polityk dodał, że „właśnie dlatego kobiety nie powinny mieć żadnego wpływu na rządy”. Kobieta kobieca, taka, jaką chcemy mieć w domu czy w łóżku, na rządy nie powinna mieć żadnego wpływu (...) Jeśli więc kobiety chcą być bezpieczne, to muszą zrozumieć, że rządzić powinni mężczyźni i to tacy prawdziwi, a nie to coś edukowane w szkołach ko-edukacyjnych... – podkreślił.