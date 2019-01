Abp Paetz koncelebrował mszę mimo zakazu Watykanu. Jest oskarżony o molestowanie kleryków

24 stycznia w archikatedrze w Poznaniu odbył się pogrzeb ks. prałata Mariana Lewandowskiego. Mszę świętą sprawował metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki. Uroczystości pogrzebowe koncelebrowali biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Damian Bryl oraz abp senior Juliusz Paetz, na którego Watykan nałożył zakaz udzielania i sprawowania sakramentów oraz przewodniczenia publicznym uroczystościom. Kiedy o sprawie poinformowały media, zdjęcia z pogrzebu zniknęły ze strony internetowej poznańskiej kurii. Fotografie z uroczystości pogrzebowych nadal widnieją jednak na profilu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego na Twitterze.

Oskarżenia pod adresem abp Paetza

Oskarżenia kierowane pod adresem abp Paetza dotyczące molestowania kilkunastu młodych kleryków oraz księży media ujawniły w 2002 roku. Do tego czasu, przez ponad dwa lata, środowisko katolickie próbowało rozwiązać sprawę bez jej nagłaśniania. Papież Jan Paweł II powiadomiony o zarzutach kierowanych w stronę Paetza przez swoją przyjaciółkę Wandę Półtawską, wysłał do Poznania swoich przedstawicieli w celu zbadania sprawy. Paetz zaprzeczał wszystkim oskarżeniom jednak ostatecznie złożył rezygnację, która Jan Paweł II przyjął w marcu 2002 roku. Stolica Apostolska nałożyła na niego zakaz udzielania sakramentów święceń i bierzmowania, głoszenia kazań, konsekrowania kościołów i ołtarzy, przewodniczenia publicznym uroczystościom, a z czasem także udziału w nich. Kiedy w 2016 roku duchowny zapowiedział swój udział w uroczystościach z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, Watykan wydał w tej sprawie oświadczenie. „Ojciec Święty zdecydowanie ponawia zaproszenie do życia w odosobnieniu, w postawie skruchy i modlitwy” - przekazał wówczas nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.