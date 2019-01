Policjanci przyznali politykom „Niebieskie Buraki”. Kto otrzymał „wyróżnienie”?

„Nasza policyjna rzeczywistość praktycznie codziennie dostarcza nam wielu informacji związanych z naszą służbą, po których bądź to otwieramy szeroko oczy ze zdumienia bądź ogarnia nas pusty śmiech, a czasami otwiera się nóż w kieszeni. A są to między innymi: decyzje przełożonych, wypowiedzi dziennikarzy, stwierdzenia polityków, ale też działania wielu innych osób czy podmiotów. I to właśnie dla tych najbardziej kreatywnych i szczególnie zasłużonych dedykujemy nasze wyróżnienie Niebieskiego Buraka” – tłumaczą organizatorzy plebiscytu.

Wyróżnienie przyznano osobom, które „mając wpływ na opinię publiczną, kształtowanie postaw i zachowań społecznych, godziły w wizerunek Policji jako formacji i podważały autorytet ludzi noszących niebieski mundur”. „Uznaliśmy, że od osób zajmujących znaczące pozycje w społeczeństwie można i należy oczekiwać większej odpowiedzialności za słowa. Od takich osób zwyczajnie wymaga się więcej” – podkreślili przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Michał Szczerba

Nominowany za ujawnienie na Twitterze danych jednego z policjantów Oddziałów Prewencji Policji, który brał udział w zabezpieczaniu demonstracji pod budynkiem Sejmu. Wpis polityka wywołał lawinę hejtu na portalach społecznościowych nawołującego do przemocy wobec rodzin i najbliższych, policjantów pełniących służbę pod Sejmem.



Piotr Lisiewicz

Nominowany za artykuł zamieszczony w "Gazecie Polskiej", który zatytułował „Oszuści z Policji”. W tekście m.in. zadaje pytanie: „symulowali chorobę czy dali lekarzowi w łapę?”. Podsumowując swoją publikację redaktor napisał, że "policja to w znacznej części ta sama służba co za PO – parszywa postkomunistyczna struktura, wobec której nasze zaufanie powinno być bardzo umiarkowane”.



Pułkownik Adam Mazguła

Płk Mazguła zarzucił protestującym policjantom, że żądali podwyżek i stwierdził, że "nie dostrzegają, że są traktowani jako żywopłoty i pieski obronne, nie rażą ich morderstwa na komisariatach i to, że w dziesięciu wykręcają rękę kobiecie, bo niesie białą różę”.



Radosław Sikorski

Nominowany za wpis na Twitterze zawierający określenie policjantów jadących do służby, w tym za użycie wobec nich sformułowania „konwój policyjnych suk sunących na Warszawę”.



Jan Dziedziczak

Nominowany za wywiad jakiego udzielił portalowi „Dziennik.pl”, w którym powiedział m.in., że: „protestujący mundurowi to operacja wyłącznie o politycznym charakterze” oraz „całkowicie nieuzasadniona próba wywołania chaosu i nastrojów antyrządowych w przeddzień wyborów samorządowych”. Swoistą „wisienką na torcie” wywodu posła było stwierdzenie „jeśli ktoś patrzy na ten zawód (policjant przy. red.) tylko przez pryzmat pieniędzy, to być może powinien zastanowić się nad zmianą profesji. Zdaje się, że w innych miejscach są dostępne lepiej płatne zajęcia.” I to stwierdzenie pana posła wystarczy za całe uzasadnienie nominacji do nagrody.