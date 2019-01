Konwencja Koalicji Obywatelskiej. Schetyna: Nie będzie ślepej zemsty, ale to nie oznacza bezkarności

Konwencja Koalicji Obywatelskiej rozpoczęła się od wspomnienia Pawła Adamowicza. – Jesteście wspaniali, jesteście dobrzy i dzielicie się z Gdańskiem swoim dobrem – przywołała słowa Pawła Adamowicza.rzecznik prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. – Samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim człowiek otwarty na innych ludzi – powiedziała. – Tęsknimy za nim jako przyjacielem, człowiekiem, samorządowcem. Zbrodnia, którą cała Polska na własne oczy, wywołała wśród nas szok i przerażenie. Wszyscy czujemy, że po tym, co się stało, już nic nie będzie takie same – zaznaczył Grzegorz Schetyna. – Z całą pewnością można powiedzieć, że zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej historii Polski. Tylko trzeba zapytać, co ta cezura będzie wyznaczać, co będzie dalej? Czy umiemy to dzisiaj przewidzieć? To, co się stanie, w którą stronę pójdzie historia, zależy od nas i od tego, co będziemy potrafić z tym zrobić – dodał lider PO.

– Czy jednak na tych złych emocjach można cokolwiek zbudować? Na pewno nie. Pierwsza uświadomiła mi to moja córka. Powiedziała do mnie: tak, zabili Pawła, zabili orkiestrę, czy Polacy mogą jeszcze cokolwiek zrobić razem? Wydaje mi się, że to dla nas wszystkich fundamentalne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć – podkreślił polityk. – Nie możemy sięgać po te same narzędzia, którymi nas atakują. Na zasadzie jeszcze tylko jedna bitwa i będzie normalnie. Nie, nie będzie. Od razu musi być normalnie. Inaczej takie wartości jak zaufanie, solidarność, prawda, miłość czy przyzwoitość utracimy na zawsze. Od razu musi być normalnie – zaapelował Schetyna podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

„Każdego dnia głośno będziemy nazywać kłamstwo kłamstwem, podłość podłością”

Szef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że aby możliwe było wzajemne zaufanie i życie w zgodzie potrzebne są silne, niezależne od polityki instytucje. – Odbudujemy je, uwolnimy i wzmocnimy. Sądy, TK, prokuratura, media. Nie unikniemy przy tym różnic i dyskusji, ale my potrzebujemy bezstronnych arbitrów. Tylko dzięki nim spór nie zamienia się w konflikt. Najwyższy czas, żeby to dotarło do dzisiejszej władzy. Bo to właśnie niezależne instytucje są gwarantem pokoju społecznego. Jeśli je niszczycie, to pokój zamieniacie w wojnę, której spory rozstrzyga się tylko siłą (...) Wielokrotnie to mówiłem: nie będzie ślepej zemsty, ale to nie oznacza bezkarności – powiedział lider PO.

Schetyna poruszył także sprawę mediów publicznych. – Każdego dnia głośno będziemy nazywać kłamstwo kłamstwem, podłość podłością, a zbrodnię zbrodnią. Nie będziemy też udawać, że partyjna telewizja jest telewizją publiczną. Elementarna przyzwoitość nie pozwala nam na pojawianie się w tym miejscu, które siało i sieje nienawiść. Przyjdzie taki czas, że telewizję publiczną zmienimy i oddamy twórcom i dziennikarzom – zapewnił. – Będziemy domagać się bezwzględnego ścigania każdego przypadku stosowania gróźb i mowy nienawiści. Do skutku. Będziemy żądać delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i wszystkich organizacji nawołujących do agresji. Będziemy bardzo głośno mówić o tym, jak jest i pokazywać jak może i powinno być – stwierdził Grzegorz Schetyna.

„Są całe grupy zawodowe, których zarobki odstają od reszty”

– Przez lata transformacji wielu ludzi poczuło się zapomnianych i zostawionych samych sobie. Powstawały wielkie projekty infrastrukturalne i gospodarcze, a zapomniano o zwykłych, codziennych problemach. Są całe grupy zawodowe, których zarobki odstają od reszty. Żeby być jedną wspólnotą musimy to zmienić, ale nie możemy tego robić napuszczając na siebie ludzi – ocenił Schetyna. – Jeśli chcemy stworzyć coś trwałego i dobrego, musimy zrobić to razem. Kobiety i mężczyźni. Absolutnie na równych prawach. Prawa kobiet muszą stać się oczywistą codziennością. Bo co to za wspólnota, w której ktoś nie jest chroniony przed przemocą? Co to za wspólnota, w której ofiara gwałtu nie znajduje wsparcia? Co to za wspólnota, w której pensja nie zależy wyłącznie od umiejętności i zasług? Co to za wspólnota, w której połowa z nas nie może się rozwijać i wykorzystywać swoich talentów? To się musi zmienić. Zmienimy to dla dobra nas wszystkich – mówił. – Program 500+ musi dotyczyć nas wszystkich, ale również, a może przede wszystkim samotnych matek, bo im trzeba naprawdę pomóc. W tym programie najważniejsze muszą być potrzeby ludzi, a nie światopogląd ustawodawcy – dodał.

„Równość w kompetencjach, równość w odpowiedzialności”

– My, polskie kobiety mówimy: równość w kompetencjach, równość w odpowiedzialności, równe traktowanie. Mamy prawo decydować czy chcemy urodzić dziecko i czy z tym dzieckiem chcemy zostać dłużej w domu niż przewiduje to nasz urlop macierzyński. Mamy wreszcie prawo do edukacji seksualnej naszych dziec. Mamy prawo do łączenia naszych ról życiowych (...) Świat jest różnorodny. Mamy prawo do wychowywania naszych dzieci w duchu równościowym tak, aby nie czuły one swoich ograniczeń z tytułu płci. I wreszcie mamy prawo do metody in vitro, finansowanej ze środków publicznych. Tak było za naszych czasów – podkreśliła Ewa Kopacz.

„Jesienią 2019 będzie przepięknie, będzie normalnie”

– My, Polki i Polacy, musimy i chcemy mieć te same, te prawa do wolności, równości i godnego życia. Dlatego tak ważna jest dla nas Unia Europejska i obecność Polski w UE. Nie tylko Gdańsk stanie się miastem wolności i solidarności. To cała Polska dzięki wielkiej mobilizacji ludzi dobrej woli będzie państwem wolności, solidarności i równości. Sto lat temu miały miejsce pierwsze wybory w niepodległej Polsce, wyjątkowo ważne z perspektywy kobiet, które po raz pierwszy mogły głosować i być wybrane – dodała Barbara Nowacka dodając, że obiecuje, iż w 2019 r. każda chętna para będzie mogła skorzystać z programu dofinansowania in vitro. – Jesienią 2019 będzie przepięknie, będzie normalnie – podsumowała.