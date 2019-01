Ojciec Ludwik Wiśniewski: Grzegorz Schetyna się pogubił

Pytany o to, czy po apelu o zaprzestanie stosowania mowy nienawiści zauważył jakąś poprawę w przestrzeni publicznej, o. Ludwik Wiśniewski odpowiedział, że „nie, ale od jego mocnych słów ważniejsza jest reakcja ludzi” . – Tysiące ludzi w samym Gdańsku, jeszcze więcej w całej Polsce. To jest coś niesamowitego. Widać w nich było wielką energię i moc. Myślę, że dzisiaj, po tym tygodniu, Polska jest już trochę inna – wyjaśnił cytowany przez Onet.

Dominikanin stwierdził, że zbliżające się wybory będą sprawdzianem, czy politycy potrafią wypowiadać się z szacunkiem o konkurentach. Zauważył, że Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał o to, „co jeszcze musi się stać, byśmy się przebudzili” . – Skoro wydarzyła się taka straszna tragedia, to obowiązkiem było powiedzieć, że musimy się obudzić. Natomiast Grzegorz Schetyna się pogubił. To co powiedział po mszy w Gdańsku nie dodaje mu autorytetu – stwierdził o. Wiśniewski. – Jak można było powiedzieć, że to wezwanie było skierowane do innych? A oni są niewinni? Jeżeli ktoś na takim stanowisku uważa się za niewinnego to się kompromituje – dodał.

Kurski powinien przeprosić?

Podczas pogrzebu prezydenta Gdańska o. Ludwik Wiśniewski mówił o konieczności „skończenia z nienawiścią oraz nienawistnym językiem”. Materiał z ceremonii wyemitowano podczas „Wiadomości”. TVP cytowało słowa duchownego, pokazując przy tym obecnego w kościele Donalda Tuska. – Nie chcę oceniać tego materiału. Niech ludzie to ocenią. Znam prezesa TVP i on też mnie zna. Oczekiwałbym, że Jacek Kurski publicznie przeprosi słuchaczy i także mnie – powiedział dominikanin w rozmowie z Wirtualną Polską.

O. Wiśniewski powiedział, że celem jego przemówienia było „poruszenie sumienia Polaków”. – Nie tylko ja, ale i wielu ludzi jest przerażonych tym, że dopracowaliśmy się polskiego piekiełka, gdzie nie ma szacunku dla drugiego człowieka. Jest tylko pogarda – zauważył duchowny. – Można obrzucić każdego wyzwiskami. Moje słowa natychmiast można zmanipulować i przekonywać, że ojciec Ludwik nienawidzi PiS-u, mówi językiem TVN-u i Gazety Wyborczej. Otóż nie, przemawiałem swoim własnym głosem – dodał.

