Biedroń wyśmiał PO, odpowiedział mu Budka. „Do tego trzeba twardzieli”

Hasło „Sprawa Polek” od sobotniego poranka króluje w mediach społecznościowych. Tym hashtagiem oznaczane są informacje z konwencji Koalicji Obywatelskiej, a fraza nawiązuje do kampanii, podczas której partia Grzegorza Schetyny chce zwracać uwagę na prawa naszych rodaczek. Hasło znalazło się m.in. na pilniczkach, które wręczano kobietom.

Nie umknęło to uwadze Roberta Biedronia, który umieścił na Twitterze ironiczny wpis. „Po 18 latach obecności Platformy Obywatelskiej w polskiej polityce dziękujemy za pilniczek dla kobiet. Postępowo!” – napisał były prezydent Słupska. Odpowiedział mu Borys Budka. „Robert, czy Ty nie jesteś w stanie wytrzymać godziny bez ataku na PO? Rozumiem, że Twoją wojną nie jest wojna z PiS-em, bo do tego trzeba twardzieli. Ale dlaczego jako wroga wybierasz PO? Nie lepiej szukać tego, co łączy? Samorząd, Europa, praworządność... Sporo tego” – ripostował poseł PO.

Konwencja Koalicji

Konwencja Koalicji Obywatelskiej rozpoczęła się od wspomnienia Pawła Adamowicza. – Jesteście wspaniali, jesteście dobrzy i dzielicie się z Gdańskiem swoim dobrem – przywołała słowa Pawła Adamowicza.rzecznik prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. – Samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim człowiek otwarty na innych ludzi – powiedziała. – Tęsknimy za nim jako przyjacielem, człowiekiem, samorządowcem. Zbrodnia, którą cała Polska na własne oczy, wywołała wśród nas szok i przerażenie. Wszyscy czujemy, że po tym, co się stało, już nic nie będzie takie same – zaznaczył Grzegorz Schetyna. – Z całą pewnością można powiedzieć, że zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej historii Polski. Tylko trzeba zapytać, co ta cezura będzie wyznaczać, co będzie dalej? Czy umiemy to dzisiaj przewidzieć? To, co się stanie, w którą stronę pójdzie historia, zależy od nas i od tego, co będziemy potrafić z tym zrobić – dodał lider PO.

– Czy jednak na tych złych emocjach można cokolwiek zbudować? Na pewno nie. Pierwsza uświadomiła mi to moja córka. Powiedziała do mnie: tak, zabili Pawła, zabili orkiestrę, czy Polacy mogą jeszcze cokolwiek zrobić razem? Wydaje mi się, że to dla nas wszystkich fundamentalne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć – podkreślił polityk. – Nie możemy sięgać po te same narzędzia, którymi nas atakują. Na zasadzie jeszcze tylko jedna bitwa i będzie normalnie. Nie, nie będzie. Od razu musi być normalnie. Inaczej takie wartości jak zaufanie, solidarność, prawda, miłość czy przyzwoitość utracimy na zawsze. Od razu musi być normalnie – zaapelował Schetyna podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

