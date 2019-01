„Czuć od Was naftaliną”. Internauci zareagowali na słowa Ewy Kopacz

Konwencja „Kobieta, Polska, Europa" zorganizowana przez Koalicję Obywatelską była jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych soboty. Na scenie pojawiła się m.in. Ewa Kopacz. – My, polskie kobiety mówimy: równość w kompetencjach, równość w odpowiedzialności, równe traktowanie. Mamy prawo decydować czy chcemy urodzić dziecko i czy z tym dzieckiem chcemy zostać dłużej w domu niż przewiduje to nasz urlop macierzyński – mówiła była premier.

Uwagę internautów zwróciły słowa Kopacz skierowane do partii rządzącej. – Mówimy PiS-owi: jesteście nieaktualni, czuć od Was naftaliną. Nauczcie się żyć w Europie! – powiedziała była premier. W odpowiedzi użytkownicy Twittera zaczęli publikować zdjęcia swoich perfum, oznaczając je hashtagiem #naftalina. I tak w mediach społecznościowych znalazły się fotografie perfum używanych nie tylko przez panie, ale także przez panów i dzieci. Nie zabrakło również zdjęć tradycyjnego... mydła.

Co mówiono na konwencji?

Konwencja Koalicji Obywatelskiej rozpoczęła się od wspomnienia Pawła Adamowicza. – Jesteście wspaniali, jesteście dobrzy i dzielicie się z Gdańskiem swoim dobrem – przywołała słowa Pawła Adamowicza.rzecznik prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. – Samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim człowiek otwarty na innych ludzi – powiedziała. – Tęsknimy za nim jako przyjacielem, człowiekiem, samorządowcem. Zbrodnia, którą cała Polska na własne oczy, wywołała wśród nas szok i przerażenie. Wszyscy czujemy, że po tym, co się stało, już nic nie będzie takie same – zaznaczył Grzegorz Schetyna. – Z całą pewnością można powiedzieć, że zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej historii Polski. Tylko trzeba zapytać, co ta cezura będzie wyznaczać, co będzie dalej? Czy umiemy to dzisiaj przewidzieć? To, co się stanie, w którą stronę pójdzie historia, zależy od nas i od tego, co będziemy potrafić z tym zrobić – dodał lider PO.

– Czy jednak na tych złych emocjach można cokolwiek zbudować? Na pewno nie. Pierwsza uświadomiła mi to moja córka. Powiedziała do mnie: tak, zabili Pawła, zabili orkiestrę, czy Polacy mogą jeszcze cokolwiek zrobić razem? Wydaje mi się, że to dla nas wszystkich fundamentalne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć – podkreślił polityk. – Nie możemy sięgać po te same narzędzia, którymi nas atakują. Na zasadzie jeszcze tylko jedna bitwa i będzie normalnie. Nie, nie będzie. Od razu musi być normalnie. Inaczej takie wartości jak zaufanie, solidarność, prawda, miłość czy przyzwoitość utracimy na zawsze. Od razu musi być normalnie – zaapelował Schetyna podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

