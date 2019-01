Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. „Tej zagłady nie zrobili żadni naziści tylko zrobiły ją Niemcy hitlerowskie”

Data obchodów nie jest przypadkowa. 27 stycznia 1945 roku wyzwolono obóz Auschwitz-Birkenau. Podczas niedzielnych uroczystości byli więźniowie i duchowni złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń. Jak podaje Radio Zet, byli osadzeni weszli na teren obozu przez bramę z napisem „Arbeit macht frei”, a większość z nich pokonała drogę do Ściany Straceń pieszo. Nie zabrakło nawiązań do obozowych pasiaków. Część uczestników uroczystości założyło chusty w charakterystyczne biało-niebieskie pasy. W takiej kolorystyce był także jeden ze złożonych pod Ścianą Straceń wieńców. Z kolei w Centrum Dialogu i Modlitwy byli więźniowie uczestniczyli w mszy świętej celebrowanej przez biskupa Piotra Gregera.

Na obchodach w Auschwitz pojawił się także Mateusz Morawiecki. Premier przemawiał na spotkaniu z więźniami w budynku „Sauny”. – Państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana w żaden sposób. Taką obietnicę pełnej prawdy o tamtych czasach chcę złożyć, bo musimy prawdzie patrzeć prosto w oczy – powiedział szef rządu. – Musimy dbać o to, by pamięć o śmierci tych wszystkich, którzy zginęli trwała, aby ta historia nie zdarzyła się drugi raz. – Tej zagłady nie zrobili żadni naziści tylko zrobiły ją Niemcy hitlerowskie. Niemcy hitlerowskie karmiły się ideologią faszystowska, którą do dzisiaj wszyscy historycy tak określają, ale całe zło wzięło się z tego państwa. O tym nie wolno zapominać, bo inaczej następuje relatywizacja zła – mówił premier Mateusz Morawiecki

Obchody w Warszawie

Oficjalna część tegorocznych uroczystości w Warszawie rozpoczęła się o godz. 12 przy Pomniku Bohaterów Getta. Jednym z wydarzeń dodatkowych jest przejazd tzw. Tramwaju Pamięci., czyli wspólna inicjatywa Fundacji Shalom oraz Tramwajów Warszawskich. Od godz. 12 do 18 po ulicach stolicy jeździ zabytkowy tramwaj oznaczony gwiazdą Dawida. Pojazd jest pusty, co ma symbolizować tramwaj kursujący w getcie warszawskim. „Tramwaj Pamięci” przejedzie trasą: Plac Narutowicza – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Metro Marymont – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Okopowa – Towarowa – Plac Zawiszy – Plac Narutowicza.

Kolejną z inicjatyw jest „Światło Pamięci”, w które mogą włączyć się mieszkańcy całego kraju. O godz. 18 w niedzielę w oknach polskich domów pojawią się świece, będące symbolem solidarności z ofiarami Holokaustu.

