Gołoledź i marznące opady. IMGW wydało ostrzeżenia dla 8 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Synoptycy prognozują wystąpienie słabych opadów mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie deszczu lub mżawki, które mogą przymarzać, powodując gołoledź. Ostrzeżenia obowiązują dla województw: pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego, zachodniej części małopolskiego, zachodniej części mazowieckiego, a także wschodniej części wielkopolskiego. Jak podaje IMGW, są one ważne od niedzieli 27 stycznia od godziny 18 do poniedziałku 28 stycznia do godziny 6 rano.

Jak czytamy na stronie IMGW, przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. „Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – ostrzega IMGW.