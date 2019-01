Gdańsk. Andrea Bocelli zaśpiewał dla Pawła Adamowicza. „Panie prezydencie, nigdy o panu nie zapomnimy”

Włoski tenor Andrea Bocelli wystąpił gdańskiej Ergo Arenie. Muzyk postanowił zadedykować jeden ze swoich utworów tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. – Następną piosenkę, piękną modlitwę, chcę zadedykować wyjątkowej osobie – powiedział artysta. W tym momencie widzowie mogli zobaczyć na telebimie zdjęcie Pawła Adamowicza z napisem: Panie prezydencie, nigdy o panu nie zapomnimy! Jak podaje TVN24, publiczność zgotowała kilkuminutowe owacje na stojąco. Utwór, który został zadedykowany Adamowiczowi to „Ave Maria pietas Vuletica”. Muzyk wykonał pieś w duecie z sopranistką Marią Adelaidą. Warto dodać, że tenor miał się okazje spotkać osobiście z prezydentem Gdańska podczas koncertu w 2016 roku. Adamowicz wręczył wówczas muzykowi spinki z bursztynem.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza. W sobotę 19 stycznia prezydent Gdańska został pochowany w Bazylice Mariackiej.