O. Rydzyk wygłosił wykład o etyce mediów „Lewacja jest gotowa zrobić z Polski Jugosławię”

Ojciec Tadeusz Rydzyk wygłosił przemówienie otwierające sympozjum Oblicza kolonizacji mediów, który odbyło się w należącej do niego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podczas swojego przemówienia redemptorysta mówił m.in. o tym, że media wpływają na wiele różnych aspektów życia. – Ludzie nie zdają sobie sprawy, co te media robią. Chociażby ta sprawa nienawiści. Nienawiść, nienawiść – i o tym mówią. Proszę Państwa, kto to robi? Media. Jak to wszystko wygląda, jak jesteśmy pod wpływem mediów to nawet wystarczy popatrzeć w sklepie – mówił duchowny. – Pamiętajmy o przemianach, które zachodziły w mediach w ostatnich latach, o tym, co się działo, kto brał media i jakie. Trzeba pamiętać o tym, kto ma media i może nie tylko kto, ale jaki to jest człowiek i co chce przeprowadzić – tłumaczył.

W dalszej części swojego wystąpienia o. Rydzyk mówił o trudnych początkach Radia Maryja. – Ja się nie dziwię, że Radio Maryja było tak atakowane od samego początku. Oszczerstwa i wszelkie błoto kierowano w naszą stronę w myśl zasady: plujcie, plujcie, a zawsze przyschnie. To Lenin tak mówił – stwierdził.

„W ludziach emocje wywołują media takie, że można sobie do oczu skoczyć”

– W ludziach emocje wywołują media takie, że można sobie do oczu skoczyć. Gdy rozpoczynało się Radio Maryja i widziałem, co dzieje się w świecie oraz widziałem, jak ciężko się w Polsce robi te przemiany, to mówiłem, że oni są gotowi z Polski zrobić Jugosławię. Oni – strona przeciwna, którą nazywam lewacją – podkreślił



Założyciel Radia Maryja podkreślał, że dziennikarze i politycy powinni być ludźmi etycznymi na wskroś. – Tego zabrakło. Etyki, ale nie etyki byle jakiej, bo np. wiem o takiej uczelni, w której jest medycyna, i tam wykłada etykę człowiek, który m.in. lansuje kazirodztwo – powiedział dodając, że nie chce wywołać u ludzi pesymistycznych myśli, ale nakłonić do działania i mobilizacji.