Kaja Godek wystartuje do PE. Z narodowcami i Korwinem

W grudniu 2018 roku Ruch Narodowy i partia Wolność utworzyły koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Określano ją jako „eurosceptyczną”. – Będzie jedna, eurosceptyczna lista do Parlamentu Europejskiego, lista licząca się, która jest cały czas otwarta – cytuje słowa Roberta Winnickiego portal rp.pl. – Mamy tylko jeden wspólny punkt, za to silny – „do diabła z Unią". Narodowcy mają program na polexit, my mamy program na rozwalenie Unii Europejskiej – komentował Janusz Korwin-Mikke. Do tego projektu przyłączyli się również Piotr Liroy-Marzec i Grzegorz Braun.

Tomasz Kalinowski ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował, że do opisywanej koalicji dołączyła Kaja Godek, która pełni funkcję prezesa Fundacji Życie i Rodzina. Oznajmił, że będzie ona jedną z liderek list do Parlamentu Europejskiego. – Nie zmarnujcie swojego głosu na aborterów – powiedziała podczas konferencji prasowej. Godek dodała również, że „Unia Europejska, do której wchodziliśmy, już nie istnieje". – Zapowiedzi, że Bruksela nie będzie wtrącać się w sprawy tzw. światopoglądowe, nie zostały zrealizowane – stwierdziła. Godek opisała również relacje między przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości a Brukselą. – Okazało się, że PiS wiernie wypełnia polecenia Brukseli. Poświęca polskie interesy, poświęca życie polskich dzieci na rzecz dobrych stosunków z europejską lewicą – oceniła Godek.