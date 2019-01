Piotr Rybak pozywa Joachima Brudzińskiego. Chodzi o komentarz ministra na Twitterze

27 stycznia w Oświęcimiu podczas 74. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz pojawił się Piotr Rybak z grupą narodowców. Już sama jego obecność wywołała wiele kontrowersji. Rybak ma już bowiem na swoim koncie wyrok za spalenie kukły Żyda w miejscu publicznym. „Gazeta Wyborcza” podawała, że zanim narodowcy podeszli pod bramy obozu w Auschwitz mieli wykrzykiwać antysemickie hasła.

Politycy zarzucili policji, że nie zareagowała odpowiednio i nie rozwiązała niedzielnego zgromadzenia. Na zarzuty te na Twitterze odpowiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. „Zareagować na co? Na to,że ktoś ma nie po kolei w głowie i za całe zło tego świata i swoje frustracje wini taki czy inny naród? Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupków to jest to po nieprzyzwoite i niemądre” – napisał.