Ogromny wstrząs w kopalni Rudna. W rejonie byli pracownicy

Do silnego wstrząsu doszło we wtorek 29 stycznia 2019 roku w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. Jak podaje portal RMF 24, ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie, w którym miał miejsce wstrząs, pracowali górnicy z drugiej zmiany. W strefie zagrożenia znajdowało się 32 górników. Siedmiu poszkodowanych trafiło do szpitala, 11 wróciło już do domów. Siłę wstrząsu określono „na siódemkę” w dziesięciostopniowej skali.

Trwa akcja wyprowadzania górników z kopalni. Na miejscu znajduje się 11 zastępów ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM. Około godziny 16.00 na miejscu pojawił się także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.